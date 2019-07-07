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Культура

Псковский музей приглашает родителей с детьми на интерактивные программы и экскурсии

09.07.2019 17:14|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей приглашает родителей с детьми на интерактивные программы и экскурсии.

12 июля в 12.00 - «Кто в доме хозяин».

Программа знакомит с интерьером крестьянской избы, бытом крестьян, праздниками народного календаря, традиционными ремеслами псковичей, русским костюмом конца XIX – начала XX вв. Завершается программа мастер-классом.

Возраст участников: 6+.

Стоимость участия: детский – 200 руб., взрослый – 150 руб.

Предварительная запись по телефону: 8(8112) - 72-45-74.

Место сбора группы: Информационный центр музея (ул. Кремль, 4)

13 июля для всех желающих будут проведены 3 экскурсии.

В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)

Участники экскурсии узнают историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомятся с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышат рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут о святынях и иконах главного храма Псковской земли.

Стоимость посещения:

- 150 руб./чел. – взрослые;

- 100 руб./чел. – школьники.

В 12.00 – экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция».

«Золотая кладовая»

Открытый для посетителей фонд драгоценных металлов и камней, в состав которого входят светские украшения (диадемы, серьги XVIII-XX вв.), предметы быта (столовые приборы, портсигары, печати, часы), ордена и медали, мемориальные вещи (XVIII-XX век, Россия, Западная Европа).

«Знаки доблести и славы»

Коллекция холодного и огнестрельного вооружения с древнейших времен: боевой топор II тысячелетия до н.э., скифский меч VI века до н.э., вооружение русских воинов, шпаги, сабли, палаши, кремневые ружья, винтовки и пистолеты XVIII - начала XX столетий. Военные головные уборы Пушкинского времени, эпохи Александра II и Николая II (кивера, каски). Награды, которые рассказывают о географии боевых подвигов русской армии – «За победу при Прейсиш-Эйлау», «В память Отечественной войны 1812 года», «В память полного разгрома двух корпусов турецкой армии.

«Хрупкая коллекция».

Изделия французских, английских мастеров и русский фарфор начиная с XVIII столетия заводов Гарднера, Батенина, Юсуповых, братьев Корнильевых демонстрирует особое изящество форм, безупречность росписей и глубокое своеобразие.

В 14.00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

(ул. Некрасова, 7)

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Стоимость посещения:

- 100 руб./чел. + входная плата

Теги: #Псковский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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