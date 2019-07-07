Культура

От юридических книг из библиотеки Петра I до травника для бедных: новая «Михайловская пушкиниана» доступна в Сети

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Специалистам. Библиотека», для свободного чтения и скачивания размещен новый, уже 72-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Сборник называется «Читатели, писатели, коллекционеры». В него вошли в себя материалы музейных научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе» в 2016 - 2018 годах. Издание предназначено не только для специалистов в области музейного и библиотечного дела, истории и литературы, но и для всех, кому интересны история отечественной культуры и история пушкинских мест России.

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Леонида Гервица «Кабинет Пушкина в Михайловском» (1972). Из фондов музея-заповедника

Среди авторов сборника - преподаватели, работники музеев, сотрудники библиотек (в том числе библиотеки Российской академии наук, научной библиотеки имени М. Горького Санкт-Петербургского госуниверситета, Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, книжных собраний ведущих отечественных музеев) из России, Франции, Эстонии.

Темы публикаций, включённых в книгу, достаточно разнообразны. Ряд из них имеет пушкинские или псковские «маркеры». Так, весьма и весьма интересен обзор сведений о составе усадебных библиотек местного, псковского дворянства в первой половине XIX столетия - его можно найти в статье кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника музея-усадьбы «Михайловское» Юлии Узенёвой. Здесь есть сведения о библиотеках Осиповых и Вульфов, Вревских, Ковалевских, Кренициных, Пальчиковых, Философовых, Васильчиковых-Строгановых и других известных в России фамилий. В сборнике также можно найти не публиковавшиеся ранее материалы об истории отдельных изданий их библиотек Петра Великого, Ганнибала, Толстого, Юсуповых, etc.

Женскую половину читательской аудитории, несомненно, заинтересует раздел, куда вошли материалы чтений 2017 года - «Цветы, любовь, деревня, праздность...». Здесь есть, например, весьма и весьма любопытная публикация «Фитотерапия через призму пословиц: советы и запреты», подготовленная лингвистом из Эстонии, магистром искусств, заведующей учебной частью Нарвской Кренгольмской гимназии Урве Ая. В статье, впрочем, приведены полезные, не утратившие актуальности и по сей день, советы не только из пословиц, но и из старинного лечебника, автор которого - немецкий врач Себастьян Кнейпп. На эстонском языке его пособие вышло в свет в конце XIX века. Оно описывает свойства лекарственных растений и предназначено «…именно для убогих или бедных по имуществу людей, у кого для оплаты за труды врача и для покупки лекарства из аптеки нет сил», а также адресовано «…тем членам крестьянского народа, которые живут далеко от учёных докторов… в лесу или около болот, откуда и не выбраться каждый раз».

Ежегодные чтения «Библиотека в усадьбе» традиционно чрезвычайно интересны, напомнили в музее. Ведь, как справедливо замечено во вступительном слове к сборнику (автор предисловия - заведующая отделом научной библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева), «…за судьбой книги всегда стоит судьба человека или целого рода; за судьбой библиотеки - целая эпоха».

Напомним, что научно-популярная серия «Михайловская пушкиниана» выходит в свет силами Пушкинского заповедника с 1993 года.