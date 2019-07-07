Культура

Широкую географию участников отмечают организаторы фестиваля «Изборская крепость»

VI фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» - значимое событие для многих жителей Псковской области. Об этом заявила заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко на пресс-конференции, посвященной фестивалю, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель оргкомитета фестиваля Игорь Плохов отметил, что фестиваль входит в соцпроект «Стихи и песни на границе России». Данный проект уже не первый раз участвует в получении президентского гранта. Он подчеркнул, что всего было подано 16 заявок, псковская заявка по итогам набрала высший балл.

«К нам приезжают со всей России, недавно звонил мужчина из Камчатки», - рассказал Игорь Плохов и добавил, что также будут участники из Белоруссии, Латвии, Москвы и Петербурга. По его словам, такая широкая география участников показывает значимость фестиваля и известность за пределами региона.

Напомним, 13-14 июля на территории музея-заповедника «Изборск» состоится шестой фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость».