Культура

Фотофестиваль запланирован в рамках «Изборской крепости»

Фотофестиваль пройдет в рамках VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость». Об этом заявила лауреат фестиваля «Зеленое Яблоко», студентка ПсковГУ Евгения Воропаева на пресс-конференции, посвященной фестивалю, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выставке под названием «Жизнь» примут участие молодые фотографы. По словам Евгении Воропаевой, тематика выставки различна - природа, любовь, эмоции людей.

Как сообщили на пресс-конференции, шесть молодых фотографов примут участие в фотовыставке, всего же будет представлено более 50 фотографий.

Помимо молодых художников, в фотовыставке будут участвовать фотографы со стажем, добавила координатор фестиваля и проекта «Стихи и песни на границе России» Белла Коваленко.

Добавим, что жюри будет представлено специалистами из Пскова, Москвы и Петербурга.