Культура

Псковская областная библиотека стала участником международного экологического проекта

Псковская областная универсальная научная библиотека приняла участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации экологическое воспитание и просвещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Проект реализуется с 2012 года неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, межрегиональной общественной организацией «Гринлайт», межрегиональной экологической общественной организацией «Гринлайф».

Цель проекта – выявление и популяризация реализованных проектов, направленных на развитие экологической культуры, мировоззрения путем информирования, образования и просвещения различных целевых групп; восстановление и укрепление здоровья населения через улучшение качества окружающей среды; внедрение и разработку инновационных технологий в области охраны окружающей среды.

В 2019 году на конкурс поступило 653 заявки из 73 регионов Российской Федерации, что является рекордным показателем за всю историю проекта.

Жюри выделило проект сектора экологической информации областной библиотеки «Экологическое воспитание и просвещение в городе Пскове и Псковской области», подчеркнуло важность и актуальность проведенной работы, а также поблагодарило за участие в международном проекте, которое было отмечено сертификатом и памятным призом.