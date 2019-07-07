Культура

В Музее истории города Печоры завтра откроется выставка «И грянул бой, Полтавский бой!»

11 июля в 15.00 в Музее истории города Печоры (ул. Международная, д.6) состоится открытие совместной выставки Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» - «И грянул бой, Полтавский бой!»: Полтавской баталии – 310 лет. К истории создания Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице музея «ВКонтакте».



На баннерах воспроизведены фрагменты старинных гравюр XVIII века: «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов» И. Соколова и М. Махаева и «Полтавская баталия» Николя де Лармессена с оригинала П. Д. Мартенса-Младшего. Над входом в музей размещено изображение Каплуновской иконы Богородицы, которую поддерживают летящие ангелы – эта живописная композиция украшает интерьер Сампсониевского собора в Петербурге.



Выставка продлится до 8 сентября.