Культура

Псковские музыканты сняли новый клип в Петербургском метро. ВИДЕО

<

Состоялась премьера видеоклипа на песню «Два пассажира» студентки 3 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Галины Соколовой. Автор песни и режиссер видеоклипа - студент Санкт-Петербургского института культуры, преподаватель колледжа искусств Тимофей Никогосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Как рассказал автор, трек был написан специально для Галины Соколовой. Идея видеоклипа появилась сразу же вместе с песней. Большая часть съемок прошла в Санкт-Петербурге, в частности, в метрополитене.

По словам Тимофея Никогосова, месседж клипа достаточно оптимистичен. Героиня, переживая расставание с близким человеком, встает перед выбором: погрузиться в свои страдания и одиночество, или найти в себе силы преодолеть проблемы и идти дальше: «Она как бы проходит через состояние катарсиса, высвобождается от своих глубоких переживаний».

Песня «Два пассажира» - это не первая совместная творческая работа Галины и Тимофея. Год назад музыканты выпустили в свет свое дебютное видео «Буду белой», которое сразу же принесло им известность благодаря большому количеству просмотров на канале YouTube и в Контакте.

Напомним, Тимофей Никогосов - лауреат всероссийских и международных конкурсов молодых композиторов и аранжировщиков, автор ряда музыкальных проектов, в том числе с людьми с ограниченными возможностями.

Галина Соколова - лауреат международных и всероссийских конкурсов молодых исполнителей, победительница конкурса «Голос Пскова».