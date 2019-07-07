Культура

В Петров день ансамбль Псково-Печерского монастыря даст концерт в «Михайловском»

В предстоящую пятницу, 12 июля, в день, когда Русская Православная Церковь будет вспоминать святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» даст концерт ансамбль Псково-Печерского монастыря. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в музыкально-литературную программу «О святых и праведниках» вошли духовные пьесы русских композиторов XIX-XX веков, в том числе - А.А. Архангельского, М.П. Мусоргского, П.Г. Чеснокова, архимандрита Матфея и других авторов, а также поэтические произведения Александра Одоевского, Марины Цветаевой и Сергея Есенина.



На фото: Ансамбль Псково-Печерского монастыря в заповедном Георгиевском храме на городище Воронич

Концерт пройдет в Научно-культурном-центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), в выставочном пространстве, где сейчас развернута фондовая экспозиция «Вечер в русской усадьбе».

Начало в 19:00.

Этим выступлением, уточнили в музее, в «Михайловском» откроются традиционные «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике».

Участниками проекта в нынешнем году станут музыканты как из Псковской области, так и из обеих российских столиц. В афише «Вечеров…» - концерты к 215-летию со дня рождения М.И. Глинки и 175-летию Н.А. Римского-Корсакова, вечера фортепианной, вокальной и лютневой музыки.

Полное расписание концертов и музыкально-литературных программ в июле и в августе, с указанием времени и места их проведения, можно найтина официальном сайте «Михайловского».