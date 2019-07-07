Культура

Конференция «Возрожденный из руин», посвященная 75-летию создания Великолукской области, состоится в ноябре

В 2019 году исполняется 75 лет создания Великолукской области (1944-1957 гг.) и начала восстановления разрушенного войной народного хозяйства.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета СКР Дмитрий Белюков, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского при поддержке комитета культуры администрации г. Великие Луки проведет научно-практическую краеведческую конференцию «Возрожденный из руин».

Конференция состоится 21 ноября в Центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского в городе Великие Луки.

Как отметил Дмитрий Белюков, цель конференции - познакомить участников с работами краеведов по заявленной тематике и обратить внимание на актуальность изучения истории Великолукской области по архивным документам, воспоминаниям, художественно-публицистической литературе.

К участию в конференции приглашаются ученые, краеведы, преподаватели высших и средних учебных заведений, педагоги дополнительного образования, работники архивов, библиотек, музеев, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ, студенты, исследователи из районов бывшей Великолукской области.

Материалы конференции будут рекомендованы к публикации в очередном номере краеведческого альманаха «Великолукский вестник».

Заявки на участие в конференции принимаются до 11 ноября.

Адрес оргкомитета: 182100 г. Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского, ул. Пионерская, 7.