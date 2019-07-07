Культура

В Псковском Доме ремесел проходит выставка резных скульптур

Выставка художника и скульптора Гели Писаревой будет открыта в Пскове до 14 июля. Выставка проходит в Доме ремесел по адресу: улица Некрасова, 8, сообщают организаторы выставки в социальных сетях.

«Из-под ее топора и ножа, буквально так она характеризует свой творческий инструментарий, вылетают ангелы и те персонажи, которых только у самой Гели язык поворачивается назвать просто бабами и детишками. В действительности же в этом неповторимом мире есть место как земным жителям, так и святым», - рассказала организатор выставки Ольга Кошелькова.