Культура

Церемония открытия VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость» состоится сегодня

Торжественная церемония открытия VI фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость» состоится сегодня, 13 июля.

Программа дня:

10.00 – 1-й трансфер. Отъезд участников фестиваля из Пскова от остановки «Маяк» к месту проведения фестиваля в п. Изборск. Автобус с афишей «Фестиваль».

10.00 – 11.00 – 2-я регистрация участников фестиваля. Место проведения: «Нескучный садик».

11.00 – 14.30 – Работа Жюри: прослушивание конкурсантов, отбор участников на конкурсный концерт Фестиваля. Место проведения: Палаточный городок, Каминный зал на территории «Нескучного садика».

11.00–14.30- Мастер – классы по исполнительскому мастерству, поэзии и аккомпанементу от известных поэтов, авторов и исполнителей. Место проведения: Палаточный городок.

13.00 – 15.00 – Сольные концерты приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета (1-я часть). Место проведения: Фестивальная сцена в «Нескучном садике».

15.00 – Церемония Открытия Фестиваля. Гимн Фестиваля. Поднятие Флага Фестиваля. Место проведения: Фестивальная сцена в «Нескучном садике».

15.15 – 17.00 – Конкурсный концерт.

17.00 – 19.30 – Сольные концерты членов Жюри фестиваля, приглашенных гостей, клубов авторской песни, членов оргкомитета (2-я часть). Место проведения: Фестивальная сцена в «Нескучном садике».

20.00 – 2 трансфер (в Псков, для тех, кто ночует в Пскове). Отправление автобуса с музейной площади, перед входом в крепость, около Кафе «Блинная».

21.00 – 23.00 – Песни у костра, «гитара по кругу». Место проведения: Палаточный городок.

Организаторы фестиваля напоминают, что на территории музея-заповедника «Изборск» необходимо строго соблюдать правила пожарной и экологической безопасности. Нельзя на земле разводить открытый огонь. Будет предоставлено железное кострище и дрова. Допускается приготовление пищи с использованием мангалов и туристических портативных газовых плиток. Будет установлен биотуалет и контейнер для мусора.