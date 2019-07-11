Культура

Эскизы государственных наград региона единогласно утверждены Геральдическим советом

Эскизы государственных наград Псковской области утверждены членами Геральдического совета при администрации региона. Такое единогласное решение принято в четверг, 11 июля, на заседании совета, которое прошло под председательством заместителя губернатора региона Николая Цветкова. В частности, речь идет о нагрудном знаке «Почетный гражданин Псковской области», почетном знаке и медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области». Кроме того, был согласован и эскиз ведомственного знака отличия «Почетный наставник Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках заседания были представлены окончательные эскизы наград, а также изменения, внесенные по предложению членов Геральдического совета. В ближайшее время утвержденный эскиз и описание высшей награды региона — нагрудного знака к званию «Почетный гражданин Псковской области» будут направлены в Псковское областное Собрание депутатов для последующего утверждения положения о звании. На основе утвержденных эскизов остальных государственных наград будет издан указ губернатора области.

Кроме того, рассмотрена инициатива Общественной палаты РФ об учреждении почетного звания «Заслуженный меценат Псковской области» и знака «Заслуженный доброволец Псковской области». Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах заметил, что подобные награды есть во многих субъектах России. По его словам, знак «Заслуженный доброволец Псковской области» должен стать дополнительной формой поощрения за добровольную службу обществу, достижения и инновации в сфере добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку волонтерства. В свою очередь почетное звание «Заслуженный меценат Псковской области» отметит заслуги тех, кто оказывает помощь и поддержку региону по различным направлениям, в том числе и в деле сохранения историко-культурного наследия.

Члены совета ходатайство Общественной палаты удовлетворили. По итогу обсуждения принято решение разработать проект положения и проект эскизов. Николай Цветков заметил, что этот вопрос должен быть детально обсужден, в том числе и с привлечением общественных организаций.

В рамках заседания речь зашла и о работе по утверждению музыкального сопровождения для текста Гимна области. Заместитель председателя Комитета по культуре региона Анна Бударина напомнила, что на открытый конкурс на музыку для гимна поступило 17 заявок. «Сейчас каждую из них анализируют члены специально созданного Экспертного совета в индивидуальном порядке. Итоговое решение о победителе конкурса будет принято в ближайшее время на совместном заседании», — заметила она.

Напомним, что до недавнего времени Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. Инициатива разработки геральдической символики Псковской области принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.