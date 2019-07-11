Культура

Десять фильмов получат субсидии министерства культуры

Экспертный совет по экспериментальному и игровому авторскому кино Минкультуры РФ рекомендовал департаменту кинематографии включить 10 проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году, говорится в итоговом протоколе заседания совета, сообщает «Интерфакс».

Согласно протоколу, предложено поддержать новую часть фильма Светланы Дружининой «Гардемарины V», а также фильм Жоры Крыжовникова, ранее снявшего фильмы «Горько!» и «Дорога на Джомолунгму» (о путешествии семьи на Грушинский бардовский фестиваль для исполнения мечты отца семейства).

В список рекомендованных получателей госсубсидий попал проект «Биомеханика Мейерхольда», о великом театральном новаторе ХХ века, режиссера Константина Малкина-Фама. Также на господдержку может претендовать картина «Огонь» Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом.

Кроме них в списке есть фильмы «Три минуты молчания» про моряков, «Евреи» о Холокосте и «Родитель» о детской наркомании. Помимо основного списка, сформирован список картин, которые войдут в резерв. Он состоит из 25 работ, среди которых «Папы» Сарика Андреасяна и Карена Оганисяна, «Ни стыда, ни совести» Оксаны Карас и другие. В резерв также попали экранизация постановки Антона Чехова «Вишневый сад» и фильм про авиакатастрофу в августе 1981 года на Дальнем Востоке, в которой выжила одна женщина, упавшая с высоты 5 километров.

На заседании экспертного совета по авторскому и экспериментальному кино, которое проходило в Минкультуры, было представлено 47 работ. Всего в этом году было подано более 120 заявок.

В мае министерство культуры решило провести дополнительный конкурс на субсидирование производства фильмов из-за низкого качества сценариев.