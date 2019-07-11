Культура

Стихи поэтов-фронтовиков будут читать сегодня в «Михайловском»

Сегодня, в день 75-летия освобождения поселка Пушкинские Горы от немецко-фашистских захватчиков, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале в усадьбе поэта, будут звучать стихи поэтов-фронтовиков. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, этот поэтический вечер пройдет в рамках музейного проекта «Литературные пятницы. Поэзия сквозь века»

Откроется литературный вечер в 17.00.

Напомним также, что сегодня жители и гости поселка Пушкинские Горы в полдень соберутся на митинг «Ты помнишь все, моя земля» к братскому захоронению возле Святогорского монастыря. А по окончании траурной церемонии всех приглашают в парк возле поселкового Культурно-досугового центра на концертную программу «Пою тебя, мое Пушкиногорье!». Она подготовлена силами КДЦ и районных домов культуры, а также сотрудников музея-заповедника «Михайловское».