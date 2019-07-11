Культура

Ежегодный довлатовский фестиваль открылся в Псковской области

В деревне Березино Пушкиногорского района стартовал ежегодный фестиваль «Дом Довлатова». Согласно программе мероприятий, опубликованной на сайте фестиваля, участники и гости «Дома Довлатова» уже побывали на спектаклях студии «Безусловного театра» и театра Юрия Томашевского. Также прошла творческая встреча с известным публицистом Егором Холмогоровым. В пятницу вечером на суд зрителей будет представлена музыкально — поэтическая программа с участием композитора Александра Волкотруба, а завершит день «Фуршет Тайного общества трезвости».

«Общество тайное, поэтому маскируемся и пьем чтобы не заподозрили», - шутят организаторы фестиваля.

На субботу, 13 июля, запланированы творческая встреча с публицистом и политологом Ростиславом Ищенко, фестивальная премьера «АУТОДАФЕ ДОЛВАТОВА», концерт заслуженной артистки России Ольги Фаворской.

Центральным событием заключительного дня фестиваля 14 июля станет спектакль «ДОВЛАТОВ Р.Р.S.» театра «Мастерская» (режиссер – Алла Зимина).

Отметим, что по псковским пушкинским местам Сергей Довлатов водил экскурсии в 1970-е годы, будучи сезонным работником Пушкиногорского туристического бюро.

Напомним, что ранее в Псковской области проводился фестиваль «Заповедник», посвященный памяти писателя.