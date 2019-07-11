Культура

Съемки фильма с Верником, Цыгановым и Паулиной Андреевой стартовали под Псковом

Известный российский режиссер Алексей Учитель приступил к производству фильма, посвященного лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Как сообщает корреспондент ПЛН, старт съемочному процессу был дан несколько дней назад в городе Остров. В Псковскую область приехали народный артист России Игорь Верник, актриса Марьяна Спивак, получившая широкую известность благодаря главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь», а также другие артисты. Отметим, что главные роли в киноленте под рабочим названием «47» исполнят Евгений Цыганов и Паулина Андреева.

Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, о начале съемок в Острове Алексей Учитель рассказал в июне на пресс-конференции в рамках первого международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

По словам режиссера, в новой картине примут участие и актеры Псковского драмтеатра.

Второй этап съемок запланирован на сентябрь. Киноленту будут снимать не только в России, но и за рубежом.

«У меня особое отношение к Пскову, я снимал здесь часть фильмов. Когда снимали фильм «Край» и самый напряженный момент гонки паровозов, Машков вел паровоз сам, и все движение было перекрыто до Луги, многие были недовольны, а потом стояли десятки зрителей, которые с ужасом и восторгом наблюдали за тем, что происходит и чуть ли не на руках несли Машкова», - рассказал Алексей Учитель.