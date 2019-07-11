Культура

В «Михайловском» уточнили время и место лабораторных показов «Бориса Годунова»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уточнили время и место воскресных, 14 июля, лабораторных показов «Бориса Годунова». Напомним, что над четырьмя актами этой «Комедии o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» в рамках проекта Государственного Театра наций на этой неделе в музее работали четыре молодых московских режиссера и актеры трех нестоличных российских театров.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первая часть постановки - эскиз Кирилла Сбитнева и артистов из труппы Государственного национального театра Республики Карелия (Петрозаводск) - будет показана в музее «Пушкинская деревня». Начало - в 12.00.

Второе и третье действия (работы Кирилла Вытоптова «в связке» с артистами Театра драмы имени А.П. Чехова из Серова Свердловской области и Ивана Комарова в содружестве с актёрами из Великолукского драматического театра) можно будет увидеть в музее-усадьбе «Петровское». Второй акт дадут в доме-музее А.П. Ганнибала, а третий - на террасе дома-музея П.А и В.П. Ганнибалов в 14.00 и 15.30 соответственно. Финальная часть драмы, над которой работали Вячеслав Тыщук и актёры из Великих Лук, пройдет на городище Воронич. Это будет своего рода напоминание о знаменитой «приписке» поэта к первоначальному заглавию «Годунова» - «Писано бысть Алексашкою Пушкиным, в лето 7333 на городище Ворониче».

Павел Бунин. Из иллюстраций к «Борису Годунову». Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Вход на лабораторные показы — свободный, причем, публике предлагают не только посмотреть, но и принять участие в обсуждении эскизов спектаклей сразу же после окончания действия, а затем и проголосовать, выбрав оценку из двух возможных: «продолжить работу» и «забыть, как страшный сон».

Напомним также, что масштабный театральный проект, организаторами которого выступают Министерство культуры Российской Федерации, Театр наций, музей-заповедник «Михайловское» и Благотворительный фонд Евгения Миронова «Театральные инициативы», посвящен 220-летию со дня рождения Пушкина.