Культура

Музыкой Даргомыжского и смородиновым бланманже завтра будут потчевать гостей Пушкинского заповедника

В воскресенье, 14 июля, псковичи и гости региона могут побывать на музейном празднике «Смородиновый день» в Государственном Пушкинском Заповеднике. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, такой праздник проводят здесь уже в четвертый раз; в разные годы его проводили в музеях-усадьбах «Тригорское» и «Петровское». Неизменно в этот день в музее готовят ягодное угощение - смородиновое бланманже, один из самых популярных десертов пушкинского времени, а также устраивают небольшой «домашний» концерт.

В этот раз праздник пройдет в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) - в зале, где сейчас развернута богатая фондовая выставка «Вечер в русской усадьбе».

Выставка «Вечер в русской усадьбе». Юлия Жукова. Интерьер с роялем (2017). Из собрания Пушкинского заповедника

А в «смородиновом концерте» на этот раз прозвучат романсы Александра Даргомыжского, в том числе и на стихи Пушкина. Вокальные миниатюры исполнит Людмила Трушталевская - преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, певица (сопрано), лауреат всероссийских и международных конкурсов, в числе которых - Международный конкурс исполнителей романса имени Изабеллы Юрьевой (Таллинн, 2010). Аккомпанировать певице будет Леонид Еремин (фортепьяно).

Начнется праздник в 19.00.