Очередной концерт органной музыки состоится сегодня в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах

Очередной концерт органной и ансамблевой музыки состоится сегодня, 13 июля, в 17.00 в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах. Его участниками станут Юлия Иконникова (орган, Москва) и Розмурат Арнакулиев (труба, Германия).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, в программе концерта прозвучат следующие произведения:
Aнтонио Вивальди (1678-1741) Konzert in B-Dur для трубы и органа в трех частях
Allegro, Largo, Allegro
Джироламо Фрескобальди (1583- 1643) Бергамаска
Бернардо Паскуини (1637 - 1710) «Кукушка»
Иоганн Вильгельм Хертель ( 1727-1789)
Konzert Nr 1, Es-Dur для трубы и органа в трех частях
Allegro, Larghetto, Vivace
Петр Ильич Чайковский ( 1840-1893) Вальс на темы из оперы «Евгений Онегин»
Антон Олегович Висков (род. 1965)
Ave Maria для Флюгельгорна и Органа.
Джоакино Россини (1792-1868) Неаполитанская тарантелла
Антонио Вивальди (1678-1741)
Konzert in D-Dur для трубы и Органа в трех частях
Allegro, Larghetto, Allegro.