Культура

Певица Джана приготовила лучшие композиции для гостей праздника в честь Дня города Пскова

Певица Джана приготовила лучшие танцевальные композиции для гостей праздника в честь Дня города Пскова, который состоится на Октябрьской площади 20 июля.





В рамках своего выступления Джана исполнит танцевальные композиции, под которые зрители смогут и потанцевать, и попеть вместе с певицей. Яркую картинку песням будет составлять танцевальное шоу певицы.



Необычный и сильный голос Джаны не оставит равнодушным любого слушателя. Потрясающая энергетика вокала создает эффект присутствия. Многочисленные гости мероприятий, на которых выступала Джана, с удовольствием поют вместе с ней и отмечают неповторимую и уникальную линию настроения, исходящую от нее при исполнении песен.



Напомним, что основные мероприятия в рамках Дня города пройдут на Октябрьской площади 20 июля, начиная с 13.00. В рамках программы состоится выступление певицы Натали (Москва).

Организаторы: управление культуры администрации Пскова, Дом офицеров при участии продюсерского центра «Королев продакшн».

Генеральные спонсоры: центр «Технодром», ресторан «Филей», аквапарк «Акваполис», компания «АВТО-АС» - представитель Renault в Пскове.

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК «ЛУГ», магазин Mango, ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет». клуб S-Fitnes.



Информационные партнеры: Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон» в Пскове, телеканал «Первый Псковский».