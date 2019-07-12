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Еще одна авторская и «очень личностная» коллекция из фондов музея-заповедника «Михайловское» доступна пользователям Сети

14.07.2019 17:45|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» открытавиртуальная выставка «Графика Коринны Германовны Претро» - навстречу 80-летию петербургской художницы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошло пятьдесят работ из собрания «Михайловского» - пастели и акварели, частью с применением туши, сухой иглы. Это виды Святогорья и жанровые зарисовки, сделанные здесь же, в псковских пушкинских местах. Графические листы Коринны Претро невероятно лиричны, отмечены глубоким личным чувством; это своего рода «дневниковые записи», - отметили в музее.

Коринна Претро. Тригорское. Скамья Онегина (2001). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В «Михайловском» также рассказали, что  Коринна Претро родилась в Ленинграде. Её дед - Ипполит Александрович Претро (1871-1938) - известный архитектор, по проектам которого построены десятки домов в северной столице и чьё творчество искусствоведы относят к так называемому «северному» модерну. В тёплое время года художница перебирается на жительство в псковскую деревню Воронич, поблизости от мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов в Пушкинском Заповеднике. Эти места художница считает родными для себя: уже почти век назад, в 1920-е годы, здесь поселилась её мама, которая теперь тут же, на вороничском кладбище, и похоронена. 

Коринна Претро. Кладбище на Ворониче (1992). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Дружба Коринны Претро с Пушкинским Заповедником началась после того как окончив первый курс графического факультета «Репинки», будущая художница приехала сюда на практику. Сейчас в фондах музея хранится 84 её работы: офорты, пастели, акварели. Много раз графику Коринны Претро экспонировали на выставке в «Михайловском» - как в составе сборных, так и на персональных выставках. В 2006 году силами Пушкинского Заповедника в серии «Святогорская галерея» вышел в свет художественный альбом с репродукциями работ Коринны Претро.

Коринна Претро. Осень. Михайловское (2005). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Добавим, что в активе художницы - Золотая медаль Академии художеств, дипломы Всероссийских конкурсов книги (всего же Претро оформила более сорока изданий). Она участница многочисленных выставок в России и за рубежом, в том числе в Барселоне, Будапеште, Венеции, Париже, Праге, Риме. Работы мастера хранятся не только в «Михайловском», но и в Третьяковской галерее, в Русском музее, в музее Ватикана, в музее современного искусства «Манеж» в Петербурге, во многих частных коллекциях в нашей стране и за её пределами.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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