Культура

В Пскове откроется выставка картин из бисера

18 августа в 17.00 в выставочном зале Дома ремесел на улице Некрасова, 8 в Пскове открывается персональная выставка Геннадия Куркина «Во славу русского оружия». В экспозиции представлены картины, выполненные в технике бисерного ткачества, посвященные военной истории России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

Пять долгих лет посвятил автор созданию этой коллекции, работая с историческими источниками и литературой, тщательно изучая и сверяя с документальными изображениями все детали формы, костюмов, военной атрибутики и наград. Само по себе бисерное ткачество, кроме технических навыков, требует особенного внимания и усердия, а историческая картина в этой технике — явление редкое и заслуживающее внимания.