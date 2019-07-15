Культура

Завершилась государственная регистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника

Завершилась государственная регистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника. С 11 июля музей называется ГБУК - Псково-Изборский объединенный музей-заповедник. Об этом сообщается на сайте музея.

В новое объединение: ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» вошли два музея: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

Отметим, что 4 марта администрацией Псковской области было подписано соответствующее распоряжение о создании нового учреждения культуры.

Началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса.