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Культура

Александр Голышев возглавил объединенный Псково-Изборский музей-заповедник

15.07.2019 13:49|ПсковКомментариев: 1

Исполняющим обязанности генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника стал Александр Голышев. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«От администрации Псковской области было поручение, чтобы работа и Псковского, и Изборского музеев не прекращалась. Сейчас мы объединились, музеи продолжают успешно функционировать: выполнять свою программу и работать с туристами», - рассказал Александр Голышев.

Он отметил, что одновременно с государственной регистрацией объединенного Псково-Изборского музея-заповедника проходил и второй этап работы. «Мы готовимся к федерализации. Вместе с Москвой мы готовили план работы на 2020 год, смету и другие документы. Я думаю, что через 5-6 месяцев это будет уже федеральный музей», - заявил Александр Голышев.

Напомним, Александр Голышев является председателем Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества и общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей
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