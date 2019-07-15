Культура

Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Пскова, пройдут в Псковском музее с 19 по 23 июля

С 19 по 23 июля в Псковском музее-заповеднике пройдут мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

19 июля в 15.00 состоится открытие выставки «Сотрудники Псковского музея – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». На ней будут представлены фотографии, документы из государственных и семейных архивов, иллюстрирующие боевой путь ветеранов Великой Отечественной войны, в разные годы трудившихся в стенах Псковского музея.

20 июля в 14.00 для всех желающих пройдет интерактивная экскурсия «Война от первого лица» в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.

21 июля в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в рамках Исторического календаря памятных дат откроется выставочный комплекс, посвященный 90-летию со дня рождения писателя, журналиста, лауреата Ленинской и Государственной премий Ивана Васильева. На выставке будут представлены книги с дарственной надписью автора, приветственный адрес к его 60-летию от Псковского отделения Союза писателей СССР.

23 июля в 15.00 откроется выставка «Не гаснет памяти огонь…» в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Здесь можно увидеть документы и награды участника освобождения Пскова, Почетного гражданина города Пскова Николая Деревенченко. Один из комплексов посвящен истории создания мемориального комплекса «Вечный огонь» на площади Победы.

Все мероприятия состоятся в главном здании музея, ул. Некрасова, 7.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 66-33-11.