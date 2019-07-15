Культура

Для передвижной выставки «Повести Белкина» в иллюстрациях Игоря Шаймарданова» началось болдинское лето

С завтрашнего дня в Нижнем Новгороде, в Выставочно-представительском центре музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино», для посетителей будет открыта выставка «А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Иллюстрации Игоря Шаймарданова» (из фондов музея-заповедника «Михайловское»).

Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к повести «Метель». Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», серию из 22 живописных иллюстраций, созданных по музейным меркам совсем недавно, в конце 2015 - начале 2016 года, на выставке в Нижегородской области дополняют книги, напечатанные в прошлом столетии. Это всё те же «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» с иллюстрациями разных художников.

Картины Игоря Шаймарданова, написанные чуть иронично, подчёркнуто не пафосно, но неизменно - с душевным пониманием, с глубокой сердечной симпатией к каждому персонажу, всегда находят очень тёплый приём у зрителей, - отметили в Пушкинском Заповеднике. Именно поэтому музей активно экспонирует пушкинские сюжеты петербургского художника. Так, только героев «Повестей Белкина», какими их запечатлел Игорь Дмитриевич, представляли любителям литературы и изобразительных искусств в Пскове и в Святогорье (февраль 2016 года), на кинофестивале в Гатчине (апрель 2016 года), на «Пушкинских днях» в Вене (ноябрь 2016 года), на выставках в белорусском Полоцке (май 2017 года), в тверских пушкинских музеях в Бернове и в Торжке (октябрь - декабрь 2018), в набоковском Рождествено (март - май 2019 года).

Для жителей и гостей Нижегородской области экспозиция будет работать в течение полутора месяцев, до начала сентября. Напомним, что «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и были написаны Пушкиным именно здесь, в дни так называемой болдинской осени, без малого 190 лет тому назад.