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Культура

Минкультуры предлагает ввести налоговые льготы для восстановления исторических усадеб

16.07.2019 13:22|ПсковКомментариев: 0

Для привлечения частных инвесторов к восстановлению исторических усадеб и усадебных комплексов предложили ввести налоговые льготы. Соответствующий проект закона готовит Минкультуры, сообщает «Парламентская газета».

Уведомление о начале разработки поправок в Налоговый кодекс размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчик отмечает необходимость возрождения исторических усадеб, привлечения к этому частных инвесторов. При этом налоговые льготы для владельцев исторических усадеб в настоящее время не предусмотрены, говорится в описании проекта.

Законопроект разрабатывается во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, которое она дала по итогам VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Она распорядилась сформулировать предложения по налоговым преференциям для инвесторов, которые занимаются восстановлением исторических усадеб.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявлял, что нужно привлекать частный сектор к сохранению объектов культурного наследия, чтобы бесхозные памятники культуры приватизировались.

Источник: Псковская Лента Новостей
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