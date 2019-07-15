Культура

Десятую годовщину смерти Савелия Ямщикова в «Михайловском» отметят научной конференцией и выставкой памяти «реставратора всея Руси»

К десятилетию со дня смерти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовят традиционную научную конференцию его памяти «Музей. Реставратор. Реставрация» и выставку «Музей друзей Саввы Ямщикова».

Скульптурный портрет Саввы Ямщикова (Альберт Чаркин.). Источник: Собрания Пушкинского Заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, научные чтения в музее начнутся накануне памятной даты, в четверг, 18 июля. Чтения буду проходить в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Стать слушателями конференции с правом обсуждения сможет каждый. Начало утренних заседаний - в 09.30. Открытие выставки «Музей друзей. Десять лет спустя» памяти Саввы Ямщикова состоится тоже 18 июля - в 12.20 (НКЦ Пушкинского Заповедника).

В программу двухдневной конференции включено более десяти докладов по наиболее актуальным для отрасли темам. Разговор пойдет о музейном хранении художественных ценностей, об истории, теории и практике реставрации музейных предметов, о реставрации и реконструкции архитектурного наследия. В музее намерены обратиться и к истории реставрационного дела в России - рассказам о выдающихся реставраторах, в том числе - «штрихам к портрету» самого Саввы Васильевича.

Кроме того, в заповеднике отметили, что среди тех, кто заявил о своем намерении участвовать в конференции в качестве докладчиков - художники-реставраторы и научные сотрудники московского ГосНИИРа (Государственного научно-исследовательского института реставрации), педагоги и музейные работники, исследователи искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор. Региональную научную школу будут представлять научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия института «Псковгражданпроект» Владимир Васильев и ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина. Каждый из них намерен представить по два сообщения. Темы выступлений Владимира Васильева - «Изменение взглядов на реставрацию Псковского Кремля в течение XIX века» и «Профанация вместо реставрации (о проекте реставрации фасадов здания так называемой «Старой почты» в Пскове)». А Елена Ступина познакомит участников конференции с некоторыми итогами своих изысканий в Российском Государственном архиве древних актов: с не публиковавшимися до сих пор сведениями о Свято-Успенском Святогорском монастыре, а также о Воскресенской и Георгиевской церквям пригорода Воронича середины XVIII века (по материалам «офицерских описей»).

Кроме того, в заповедники отметили, что участники чтений, как и все жители и гости Святогорья смогут принять участие в общей молитве: панихида на могиле Саввы Ямщикова на городище Воронич пройдет в годовщину его ухода, 19 июля. Начнется служба в 14.00.

Напомним, Савелий Ямщиков родился 8 октября 1938 года, в Москве. Умер же - 19 июля 2009 года, в Пскове.