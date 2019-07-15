Культура

Вера Емельянова: Мы рассчитываем на серьезные инвестиции на развитие объединенного Псково-Изборского музея-заповедника

Начала работать федеральная комиссия по приемке имущества и оценке состояния объединенного Псково-Изборского музея-заповедника, эта работа продлится до 10 августа. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она также напомнила, что на совещании, которое прошло под руководством заместителя министра культуры Аллы Маниловой, были определены четкие действия на ближайшее время. «Мы надеемся, что в короткие сроки нам удастся завершить подготовительную работу и передать подготовленный пакет документов для подготовки соответствующего распоряжения правительства о присвоении федерального статуса», - рассказала Вера Емельянова.

«Прежде всего мы рассчитываем на серьезные инвестиции, которые пойдут на развитие нашего объединенного учреждения. Также надеемся на изменения в оплате труда, которые коснутся всех сотрудников», - поделилась Вера Емельянова.

Она отметила, что нужно четко понимать, что присвоение федерального статуса несет новый уровень требований, обязанностей и ответственности за выполнение всех задач, которые стоят сегодня перед музейным сообществом. «Прежде всего, это увеличение количества посетителей, развитие музейного дела в каждом подразделении и развитие именно тех направлений, которыми занимаются в нашем музее - развитие псковского культурного наследия. Все, что находится сегодня в Пскове и Изборске, должно быть достоянием не только каждого человека в стране, но и за ее пределами», - заявила заместитель губернатора.

«Как только будет создан федеральный музей, министерство культуры будет принимать решение о назначении руководителя, эта кандидатура будет согласовываться с администрацией региона. А сегодняшнее решение связано с тем, что Александр Иванович уже имел опыт работы и был руководителем музея, а во вторых он имел непосредственное отношение к тому, чтоб музей приобрел федеральный статус и работал над этим», - поделилась Вера Емельянова.