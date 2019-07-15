Культура

Сергей Сарченков: Самое главное - это дальнейшее развитие объединенного Псково-Изборского музея-заповедника

«Сейчас объединенный Псково-Изборский музей-заповедник находится в переходном состоянии. Главная задача - это получить федеральный статус. Это другие возможности, другое финансирование и обязанности сотрудников. Самое главное - это дальнейшее развитие», - заявил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что штат музея будет расширяться. «На данный момент штатное расписание не соответствует тем требованиям, которые должны быть у федерального музея. У федеральных музеев есть нормативы, они гораздо выше, чем региональные», - заявил Сергей Сарченков.

Он также напомнил, что у Псковского музея 62 объекта культурного наследия федерального значения и заявил, что надеется на регулярные поступления средств на реставрацию в будущем.

Комментируя назначение исполняющим обязанности генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александра Голышева, он заявил, что на данный момент это абсолютно правильное решение. «Это профессиональный человек, чтобы исполнять эти обязанности», - рассказал Сергей Сарченков.