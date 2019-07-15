Культура

Мощная энергетика и искренние эмоции: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Сегодня продолжаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

ABBAT SANTOS

Группа ABBAT SANTOS образовалась осенью 1997 года в закрытом сибирском городе Красноярске-45.

Переиздана и перезагружена во вселенную весной 2013 года и с того момента базируется в Санкт-Петербурге. Стиль - русский рок. В репертуаре преобладают композиции различных направлений: от блюза, до хард-рока и даже панка. Основной акцент сделан на глубокие слова песен и осмысленные аранжировки.

«Последний Пионер»

Песни «Последнего Пионера» - это песни о проблемах человека в условиях большого города, его переживаниях, радостях и горестях. Несмотря на серьёзность затронутых тем, музыканты обычно выступают в позитивных ярких оранжевых костюмах. Свой стиль в музыке они иронично определяют как «orangemetal».

«постоянные»

Группа «постоянные» не ставит себя в рамки какого-либо жанра, а участники коллектива называют себя «музыкальными бездарями новой волны». На самом деле, парни просто стараются максимально искренне передать все эмоции и переживания, что хранятся в их песнях.

TripFish

Команда из Санкт-Петербурга TripFish играет fish-hop, рассказывая всем слышащим истории о фатализме, жизни и мистике, завернутые в витиеватые ритмы.

Сочетание запоминающейся музыки и слогового пульса западет в ваше сердце, стоит хотя бы раз услышать TripFish. Каждый концерт является уникальным явлением, изменяя до неузнаваемости полюбившиеся песни.

Творчество музыкантов действительно напоминает путешествие: путешествие странника, ищущего в глубинах разума ответы на извечные вопросы, опираясь на чувственную составляющую человеческого восприятия-музыку, и компилируя доводы в стихотворную форму.

Все, кто бывал на концертах Санкт-Петербургской группы TripFish знает, что двух одинаковых выступлений не бывает. Атмосферная подача, не типичные звуковые решения, ироничные тексты, завораживающий голос - все это зовется акустическим, но все же fish-hop -ом.

Добавим, что гала-концерт «Доброго рока» состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

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