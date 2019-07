Культура

Честные песни и космический драйв: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Сегодня продолжаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

TattooIN

TattooIN – «космический» проект Романа Кузьмина, объединивший ярких и разноплановых музыкантов. Участники крупнейших российских фестивалей, в числе которых НАШЕСТВИЕ, ЖИВОЙ! (Спб), V-Rox, Мото-Малоярославец и другие.

Музыканты отыграли часть российского тура 2018 с финнами The Rasmus, открывали шоу американцев FrnkIero and the Patience в Санкт-Петербурге, давали сплит-концерты с лучшими российскими рок-группами. В ноябре 2017 года группа презентовала короткометражный фильм «TattooIN на крыше Европы» о восхождении группы на Эльбрус, в ходе которого музыканты дали электрический концерт на высоте 4000 метров над уровнем моря.

С 31 октября 2018 года на всех цифровых площадках доступен новый альбом TattooIN «Маленький фрагмент Вселенной».

V.V. and BanD

Основанная в 2005 году ещё студентами, прошедшая сквозь время и продолжающая играть свои песни сейчас – всё это о V.V. and BanD.

14 лет – немалый срок, за который группа объездила не один десяток городов выходя как на маленькие подмостки небольших клубов, так и на большие сцены фестивалей и городских мероприятий. Неизменно одно – самые честные песни о любви, дороге длинною в жизнь и вечном поиске собственного «я».

V.V. and BanD в первую очередь уникален своей стилистикой. Она просто захватывает вас в тот момент, в котором вы есть сейчас. И не важно, чем вы заняты – общаетесь с друзьями, знакомитесь у стойки бара с девчонкой или уже танцуете – всегда и везде музыка V.V. and BanD будет, что называется, «в масть»!

«Мёртвые осы»

Группа из Великого Новгорода «Мёртвые осы» - сгусток чистой энергии, способный раскачать любой зал. Концентрированный рок, полученный путем успешного совмещения его классических и современных форм. Перекрестный драйв из жестких гитарных рифов и мощного, неординарного женского вокала. Эти песни вызывают желание идти вперед, стремиться вверх, гореть жизнью, ощущая вкус каждой её секунды.

«Ригганы»

В музыке «Ригганов» вы найдете современные взгляды с разными музыкальными экспериментами от вставок металла до панк-рока. Тексты группы отличаются прямолинейностью о жизни и чувствах человека. Это квинтэссенция искренних эмоций, переживаний и взглядов на жизнь, а музыка - честный и убойный рок-н-ролл.

Каждое выступление группы «Ригганы» – это вихрь абсолютно разных эмоций, откровенный диалог со зрителем и неподдельная искренность в каждой песне, строчке и ноте.

Группа выступит 27 июля в 14.20.

Добавим, что гала-концерт «Доброго рока» состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

12+