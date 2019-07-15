Культура

Опубликована программа фестиваля «Словенское поле – 2019»

Опубликована программа историко-патриотического поэтического фестиваля «Словенское поле – 2019», который с 26 по 28 июля будет проходить в Изборске. Ознакомиться с ней можноздесь.

Фестиваль «Словенское поле» проводится в девятый раз. Впервые он собрал поэтов России в 2008 году, когда авторы и издатели литературного журнала «Поэзия. 21 век» предложили провести праздник на Псковской земле. Идея нашла горячую поддержку музея-заповедника «Изборск» и праздник состоялся. Участниками мероприятия стали восемь поэтов: авторы журнала «Поэзия. 21 век» и псковские литераторы.

Свое второе рождение фестиваль обрел в 2012 году, в год празднования 1150-летия Российской государственности, становление которой напрямую связанно с Изборском. Именно тогда он впервые проводился как фестиваль исторической поэзии. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноименный поэтический конкурс исторической поэзии. В этом году кроме конкурса исторической поэзии «Словенское поле», в рамках фестиваля пройдет конкурс, посвященный 55-летию музея-заповедника «Изборск».

В оргкомитет фестиваля поступило 87 заявок, из которых жюри фестиваля одобрило 67.

На фестиваль планируют приехать поэты из 20 регионов России, а также из Белоруссии. Всех их объединяет любовь к России, русской истории и, конечно же, к русской поэзии. Наиболее удаленными от Пскова населенными пунктами, откуда пребывают участники фестиваля в этом году стали г. Пермь - 1636 км от Пскова (по прямой), г. Можга Чувашской респ. 1441 км. и г. Казань респ. Татарстан (1279 км.).

Гостями фестиваля 2019 года станут:

председатель правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», известный российский прозаик Николай Иванов (г. Москва);

сопредседатель правления Союза писателей России, поэт Вадим Терехин (г. Калуга);

известный российский поэт, лауреат многочисленных российских и международных премий Николай Беседин (г. Москва);

секретарь Союза писателей России, академик Всесоюзной Академии поэзии, поэт Игорь Тюленев (г. Пермь).

Участники поэтического праздника посетят Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, выступят на литературном вечере в городе Пскове, полюбуются красотами Пскова с борта теплохода.

Основные мероприятия «Словенского поля» пройдут 27 июля в Изборске. Открытие фестиваля состоится у «Священного Холма единения и славы России», где участники фестиваля совершат приношение земель из исторически значимых мест русской истории, мест воинских сражений, русской доблести и героизма. Далее в «Нескучном садике» музея-заповедника «Изборск» состоятся конкурсные поэтические чтения, выступления участников фестиваля и авторов-исполнителей.

Заключительные мероприятия фестиваля состоятся 28 июля в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, где пройдут творческие встречи литературные встречи с гостями фестиваля, подведение итогов поэтических конкурсов.

Завершится фестиваль литературно-музыкальным выступлением с участием гостей фестиваля, победителей литературных конкурсов, псковских бардов.

Добавим, фестиваль «Словенское поле» организован Псковским региональным отделением Союза писателей России при поддержке комитета по культуре Псковской области и музея-заповедника «Изборск».