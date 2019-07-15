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Культура

В Пскове пройдет фестиваль уличного кино

17.07.2019 13:23|ПсковКомментариев: 0

21 июля в Детском парке состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Жители Пскова смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, вход свободный.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

21 июля фестивальная эстафета доберется до Пскова. Мероприятие стартует в 21.00 в амфитеатре Детского парка. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

«В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших, – комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. – Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы».

Организаторы подчеркивают, что участие в Фестивале в качестве зрителя – это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году – молодой режиссер Алексей Нужный – уже в 2018 году «взорвал» рынок своим фильмом «Я худею».

Отдельно упомянем, что команда Фестиваля совместно с производителем бумаги «Снегурочка» запускает новый конкурс для молодых режиссеров «А4» с главным призом в 1 миллион рублей. Для участия в конкурсе необходимо отправить организаторам свою короткометражку на официальном сайте конкурсаhttp://a4.wsffest.com.

Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарёв, актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Организаторы фестиваля приглашают жителей Пскова принять участие в конкурсе.

Напомним, что Фестиваль уличного кино шестой год подряд. В этом году проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов, онлайн-кинотеатра Okko, компании Tele2 и коммуникационного агентства MASLO MEDIA. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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