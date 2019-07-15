Культура

Пушкинский Заповедник и Полоцкий национальный музей подписали договор о сотрудничестве

Сегодня, 17 июля, в рамках работы VI Форумы регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России» в Санкт-Петербурге, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Тамара Джумантаева подписали договор о сотрудничестве вверенных им российского и белорусского учреждений культуры.



Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Церемония подписания состоялась в ходе работы секции «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, документ предусматривает организацию и проведение совместных и обменных выставочных проектов и образовательных программ, взаимоучастие музейщиков двух стран в научных и научно-практических конференциях и круглых столах, методическую взаимопомощь и так далее.

В музее добавили, что «Михайловское» и Национальный Полоцкий музей уже имеют опыт взаимовыгодного сотрудничества. Достаточно напомнить хотя бы о том, что сейчас в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника экспонируют большую выставку графических работ замечательного современного художника и скульптора Николая Предеина — иллюстрации к роману «Евгений Онегин» и поэме «Медный всадник» из собрания «Михайловского».

Полоцкие коллеги также представляли в псковских пушкинских местах свои коллекции — например, на выставке «Литературные шедевры в иллюстрациях белорусских графиков» (апрель 2017 года) или «Графика Луиса Ортега» (апрель 2016 года) и так далее.