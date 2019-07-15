Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нашествие Фотоконкурс
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Программа Дней города Пскова
Дом от А до Я
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что же будет с городом и с ними?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Про заграничную недвижимость депутатов
100 тысяч рублей за второго ребенка
 
 
 
ещё Культура 15.07.2019 13:496 Александр Голышев возглавил объединенный Псково-Изборский музей-заповедник 17.07.2019 17:400 Пушкинский Заповедник и Полоцкий национальный музей подписали договор о сотрудничестве 17.07.2019 13:230 В Пскове пройдет фестиваль уличного кино 17.07.2019 08:270 Честные песни и космический драйв: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019» 16.07.2019 22:160 Опубликована программа фестиваля «Словенское поле – 2019» 16.07.2019 21:590 Мощная энергетика и искренние эмоции: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»
 
 
 
Самое популярное 15.07.2019 13:4211 Псковская городская поликлиника просит откликнуться автора интерактива о походе на врачебный прием к губернатору 14.07.2019 11:570 Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит» 16.07.2019 13:5217 Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове 16.07.2019 09:450 Мужчина получил множественные ожоги при пожаре на пилораме в Пскове 16.07.2019 10:338 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Пушкинский Заповедник и Полоцкий национальный музей подписали договор о сотрудничестве

17.07.2019 17:40|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 17 июля, в рамках работы VI Форумы регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России» в Санкт-Петербурге, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Тамара Джумантаева подписали договор о сотрудничестве вверенных им российского и белорусского учреждений культуры.


Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Церемония подписания состоялась в ходе работы секции «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, документ предусматривает организацию и проведение совместных и обменных выставочных проектов и образовательных программ, взаимоучастие музейщиков двух стран в научных и научно-практических конференциях и круглых столах, методическую взаимопомощь и так далее.

В музее добавили, что «Михайловское» и Национальный Полоцкий музей уже имеют опыт взаимовыгодного сотрудничества. Достаточно напомнить хотя бы о том, что сейчас в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника экспонируют большую выставку графических работ замечательного современного художника и скульптора Николая Предеина — иллюстрации к роману «Евгений Онегин» и поэме «Медный всадник» из собрания «Михайловского».

Полоцкие коллеги также представляли в псковских пушкинских местах свои коллекции — например, на выставке «Литературные шедевры в иллюстрациях белорусских графиков» (апрель 2017 года) или «Графика Луиса Ортега» (апрель 2016 года) и так далее.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 260 человек
17.07.2019, 18:200 Дачную амнистию могут продлить до марта 2021 года 17.07.2019, 18:110 Борис Елкин: Если вокзалы не будут местом притяжения населения - их придется закрывать 17.07.2019, 18:030 Александр Котов: Соглашение между парламентами Псковской и Витебской области позволит искать новые варианты для развития бизнеса 17.07.2019, 17:540 Ливни и грозы возможны завтра в Псковской области
17.07.2019, 17:490 Три псковских НКО получат гранты на социальные проекты 17.07.2019, 17:440 Острова спасения: Талабский архипелаг 17.07.2019, 17:400 Пушкинский Заповедник и Полоцкий национальный музей подписали договор о сотрудничестве 17.07.2019, 17:390 ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
17.07.2019, 17:320 Псковское областное Собрание депутатов и Витебский областной Совет подписали соглашение о сотрудничестве 17.07.2019, 17:310 В Псковской области будут бороться с нерегулируемыми транспортными перевозками 17.07.2019, 17:230 После пережитого в Пскове инцидента Федор Постнов инициировал серию занятий с полицейскими 17.07.2019, 17:120 В России будут строже контролировать работу ЧОПов
17.07.2019, 17:060 Псков примет финалистов Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд 17.07.2019, 16:550 Елена Полонская: Для решения проблем горожан необходим конструктивный диалог с депутатами гордумы 17.07.2019, 16:430 Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове сменило адрес 17.07.2019, 16:410 В Пскове за самовольное оставление части на год условно осужден военнослужащий
17.07.2019, 16:390 Михаил Ведерников: Более 1,2 тыс. мест для дошкольников будет создано до конца года по нацпроекту «Демография» 17.07.2019, 16:270 Директор «Экопрома» Сергей Пайст поделился дальнейшими планами по обращению с отходами в Псковской области 17.07.2019, 16:220 Делегация Псковского облсовпрофа встретилась с руководителями бежаницкой типографии и «Жилкомунсервис» 17.07.2019, 16:141 Каждый второй стейк за рубль предложат в воскресенье в «Филее»
17.07.2019, 16:122 Елена Полонская: Мы с Александром Братчиковым - части единого механизма 17.07.2019, 16:090 В Пскове оштрафован военнослужащий за использование подложного диплома 17.07.2019, 16:020 Активисты первичной профсоюзной организации «Славянка» побывали на экскурсии Себеж-Ореховно 17.07.2019, 16:000 Ян Лузин: Строительство детского сада на улице Звездной, 17б в Пскове идет с опережением графика
17.07.2019, 15:510 Елена Полонская: Приставка «и.п.» не мешает мне работать и выполнять задачи главы города 17.07.2019, 15:450 Технопарк «Экопрома» пополнился новым спецавтомобилем по уборке мусора 17.07.2019, 15:370 В Псковской области стал известен процент готовности к следующему отопительному сезону 17.07.2019, 15:320 Заместитель руководителя УФССП России по Псковской области завтра проведет прием граждан
17.07.2019, 15:111 Елена Полонская: 17 человек в редакции газеты «Псковские новости » - это неоправданно много 17.07.2019, 14:560 Олег Брячак о грядущих выборах: Если кандидат допускает ошибку, а его соперник ей не пользуется, - это не выборы, а спектакль 17.07.2019, 14:530 В Псковской области начал работу молодежный форум «Без границ» 17.07.2019, 14:451 Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в нехватке миллиона рублей в месяц
17.07.2019, 14:432 Женщине за рулем «Лады» стало плохо на улице Инженерной в Пскове, и она выехала на встречку. ФОТО 17.07.2019, 14:360 Псковский филиал отчитался перед Академией ФСИН России о проделанной работе в первом полугодии 2019 года 17.07.2019, 14:291 Производство легковых автомобилей в России в I полугодии выросло на 1,7% 17.07.2019, 14:292 Елена Полонская: Моя главная задача - быть единой командой с губернатором и псковичами
17.07.2019, 14:250 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Медицинская биохимия»  17.07.2019, 14:100 Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране 17.07.2019, 14:051 Великолукской транспортной прокуратурой выявлены нарушения в детском лагере «Юный железнодорожник» 17.07.2019, 13:480 Росстат завершил расчет индекса промышленного производства в первом полугодии 2019 года: прирост составил 2,6%
17.07.2019, 13:330 Каждый второй путешественник мечтает об отдельных вагонах для пассажиров с детьми 17.07.2019, 13:230 В Пскове пройдет фестиваль уличного кино 17.07.2019, 13:192 В Минздраве рассчитывают на поддержку инициативы о повышении возраста для покупки алкоголя 17.07.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Еленой Полонской
17.07.2019, 13:0113 Псковские бизнесмены направили коллективное обращение по поводу запрета торговли алкоголем после 21 часа 17.07.2019, 12:540 Филологи ПсковГУ представили в Риге сборник статей о российско-латвийских связях 17.07.2019, 12:480 Открыт прием работ на V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2019» 17.07.2019, 12:421 Полномочия госинспектора труда могут расширить
17.07.2019, 12:370 Законопроект о штрафах для операторов связи Госдума рассмотрит 24 июля 17.07.2019, 12:330 В Дновском районе пройдет гастрономический фестиваль 17.07.2019, 12:250 Стала известна схема движения общественного транспорта при проведении праздничных мероприятий с 20 по 24 июля 17.07.2019, 12:152 Климат России изменится к худшему, и это серьезная угроза, считают ученые
17.07.2019, 11:590 150 тысяч рублей лишилась псковская пенсионерка после визита «целительницы» 17.07.2019, 11:580 Проекты ПсковГУ получили поддержку Росмолодежи 17.07.2019, 11:520 Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова - постоянный организатор праздника в честь Дня города 17.07.2019, 11:302 Стала известна продолжительность фейерверка на День Пскова
17.07.2019, 11:150 Александр Котов и Елена Бибикова принимают участие в форуме регионов Беларуси и России 17.07.2019, 10:540 О проблемах и перспективах развития Пскова расскажет Елена Полонская в программе «Двое на одного» 17.07.2019, 10:480 Налоговики будут вести единый реестр субъектов МСП - законопроект 17.07.2019, 10:420 Переселенцам из постсоветских стран упрощают легализацию в России
17.07.2019, 10:400 Путешествие собаки в Стокгольм закончилось на границе в Печорском районе 17.07.2019, 10:380 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк» 17.07.2019, 10:360 В Росреестре рассказали, какой бизнес можно открыть в жилом доме 17.07.2019, 10:330 Музыкальный центр похитили из квартиры в Невеле
17.07.2019, 10:310 Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области ушла в отставку 17.07.2019, 10:220 Отделение ПФР по Псковской области: Средства маткапитала могут быть направлены на обучение и проживание в общежитии 17.07.2019, 10:170 Вопрос модернизации котельной в Смуравьево-2 взят на контроль 17.07.2019, 10:160 Контрактникам существенно повысят зарплату
17.07.2019, 10:030 Продолжается розыск псковича, которого последний раз видели в мае 2015 года 17.07.2019, 10:030 Торжественный спуск на воду старинной лодки «Камья» состоится 21 июля в изборской деревне Брод 17.07.2019, 09:550 Назван худший день для рубля 17.07.2019, 09:490 Уголовный штраф в 10 тыс. рублей оплатил житель Псковской области за хранение наркотиков
17.07.2019, 09:471 Регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан, сообщил Минтруд 17.07.2019, 09:290 В Шелони массово гибнет рыба из-за загрязнения реки порховским «Водоканалом» 17.07.2019, 09:280 Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» перенес операцию на сердце 17.07.2019, 09:183 «Рено» с 10-летней пассажиркой опрокинулся на улице Юбилейной в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.