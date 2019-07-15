Культура

В Пскове пройдут Девятые Василевские чтения

19-20 июля в рамках Дня города в Пскове состоятся Девятые Василевские чтения посвященные памяти псковского краеведа, Почетного гражданина города Пскова Ивана Василева. Чтения также приурочены к 170-летию со дня рождения краеведа Николая Окулич-Казарина, 155-летию со дня рождения педагога, общественной деятельницы Марии Агаповой, 110-летию со дня рождения выдающегося архитектора, реставратора, исследователя памятников псковской архитектуры Юрия Спегальского, 75-летию Освобождения города Пскова от немецко- фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы чтений.

Согласно программе 19 июля в 9:00 состоится лития и возложение цветов на могилу Ивана Василева. Откроются Василевские чтения в 10:30 историко-краеведческой конференцией с участием историков, краеведов, музейных работников. В окончании конференции состоится презентация сборника документов и материалов «Противопожарная служба Псковского края». Завершится первый день чтений музыкальным выступлением дуэта Presto. Для присутствующих будут действовать книжно-иллюстративные выставки «Исследователь Псковского края - Иван Иванович Василев», «К 110-летию архитектора-реставратора Юрия Павловича Спегальского».

На второй день чтений 20 июля состоится познавательная экскурсия для докладчиков в город Остров и Островский район Псковской области с посещением экспозиций Военно-исторического музея-заповедника, а также Спасо-Казанского Симанского женского монастыря и Свято-Введенского женского монастыря.

Организаторы чтений выступили Управление культуры администрации города Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» города Пскова, Псковский Археологический центр, Военно-исторический музей-заповедник Псковской области.