Культура

В Поганкиных палатах в ходе реставрации обнаружены росписи и старинный дымоход

Новые открытия обнаружены в ходе ремонтно-реставрационных работ по проекту «Музейный квартал». Об этом сообщается на сайте Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

В проект входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный - Дом Ксендза, Художественно-промышленная школа им. Н.Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты.

Археологические раскопки на всех объектах практически завершены. Собран богатейший материал. Продолжаются работы по вычинке кладки и укреплению фундаментов зданий. Частично начаты работы по оштукатуриванию фасадов.

В музее сообщили, что палаты Поганкина продолжают преподносить сюрпризы - раскрыты росписи. За время работ были вскрыты несколько ниш. Одна из них оказалась особенной. Первоначально предполагалась, что вскрыт поздний проем в соседнее помещение. Дальнейшее раскрытие показало, что это дымоход. Как дымоход превратился в заложенный дверной проем еще предстоит выяснить исследователям. Подвальные помещения Художественно-промышленной галереи открыли дымоход времен постройки здания. Предполагается его музеефикация.

Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта Правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных Строительных Проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (г. Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры. Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания.