Культура

Александр Голышев: Музейный образовательный центр появится в Доме Постникова в Пскове

Музейная культура - одно из главных направлений в культуре в Псковской области. Об этом сегодня, 19 июля, заявил и.о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Голышев напомнил, что на равных началах в объединенный музей-заповедник вошли Псковский и Изборский музеи.

Спикер отметил, что реставрация псковских культурных памятников - это большая удача и хорошая возможность, на данный момент идет реставрация двух домов Постникова.

Как сообщил Александр Голышев, в малом доме планируется создать музейный образовательный центр.

В Изборске в данный момент идет строительство выставочного зала на 700 квадратных метров, деньги в строительство в размере более 50 млн рублей вкладывает инвестор со стороны.