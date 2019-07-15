Культура

Александр Голышев считает музейную педагогику важным направлением в музейном деле в Псковской области

Музейная педагогика - важное направление в музейном деле в Псковской области. Об этом сегодня, 19 июля, заявил и.о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Спикер подчеркнул, что в ПсковГУ работает кафедра культурологии и музеологии, где все желающие могут получить качественное профессиональное образование.

По словам Александра Голышева, 10 человек из Пушкинского музея-заповедника прошли обучение в ПсковГУ по данному направлению, подавляющее большинство сотрудников из Островского и Изборского музеев.

«У нас в регионе есть, где получить качественное образование», - заявил спикер.