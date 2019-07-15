Культура

В начале августа рабочая группа Минкульта оценит, какие филиалы Псковского музея-заповедника достойны федерального уровня

Рабочая группа министерства культуры РФ в ближайшее время посетит Псковский регион с рабочим визитом. Об этом сегодня, 19 июля, заявил и.о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Александра Голышева, в конце июля - начале августа должна приехать рабочая группа из Москвы, которая оценит филиалы Псковского музея-заповедника, и вынесет вердикт, достойны ли они быть на федеральном уровне.