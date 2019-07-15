Культура

Александр Голышев: Гдовскую, Порховскую и Великолукскую крепости также хочется взять под опеку

Изборский музей - блестящий пример того, как государство должно работать со своим наследием. Об этом сегодня, 19 июля, заявил и.о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Александра Голышева, в Изборском музее есть все - народная культура, инфраструктура, памятник федерального значения.

Александр Голышев подчеркнул, что Гдовскую, Порховскую и Великолукскую крепости также «хочется взять под опеку», но в настоящий момент на это нет достаточных средств.

Спикер считает, что превратить всю Псковщину в единый музей было бы правильным решением.