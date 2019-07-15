Культура

Выставку памяти Саввы Ямщикова открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера открыли выставку «Музей друзей. Десять лет спустя» памяти Саввы Ямщикова.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в мемориальную экспозицию, размещённую в Научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) вошли 23 произведения живописи и графики, четыре скульптуры и ряд фотографий - работы 27 современных художников, таким образом отдавших дань памяти и уважения этому неординарному человеку.

Выставка «Музей друзей. Десять лет спустя». Василий Вдовин. Портрет Саввы Ямщикова. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В выставке принимают участие санкт-петербургский Музей (фонд исторической фотографии) Карла Буллы и В.Е. Эльбек, Псковский государственный музей-заповедник, Пушкинский Заповедник.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказала вдова Савелия Васильевича Валентина Ганнибалова, выставка в Святогорье завершает серию юбилейных событий, начавшуюся здесь же, в «Михайловском», в октябре прошлого года фотовыставкой к 80-летию со дня рождения «Саввы всея Руси».

Выставка «Музей друзей. Десять лет спустя». Ашот Казарян. Молитва. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Планируется, что выставка «Музей друзей. Десять лет спустя» будет работать в Пушкинских Горах до 18 сентября. Вход на неё свободный.