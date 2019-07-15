Культура

Последние романтики и правдивые панки: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Продолжаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

ШЕКSПИР

ШЕКSПИР - российская музыкальная группа, образованная в Санкт-Петербурге в 2011 году. «Последние романтики Петербурга» - именно так называют ШЕКSПИРа за их проникновенные тексты и любовь к одному из прекраснейших городов нашей страны.

«TRiJET»

Пройдя по крупным фестивалям, таким как «Нашествие», ротируясь на таких известных станциях, как «Наше Радио», «Маяк», входя в сборники с такими легендами русского рока, как Би-2 и Бутусов, и являясь номинантами престижной премии «Чартова дюжина» в рамках проекта «Твёрдый ЗнакЪ» в 2018 году ребята из группы «Твердый знакъ» решили кардинально поменять вектор своего творчества. В результате чего родилась группа «TRiJET» - симбиоз электронной музыки с живыми гитарами, ярким вокалом, глубокими текстами и запоминающимися мелодиями. «TRiJET» - это новое веяние на отечественной рок-сцене!

Северо-Zапад

Каждая песня этой группы - хит, каждый концерт - праздник. Северо-Zапад - постоянный участник многочисленных российских рок-фестивалей. Для их музыки характерны тяжелый саунд, энергичная ритмика и тонкая поэзия, слитые воедино.

ЭлектропартиZаны

«ЭлектропартиZаны» — визитная карточка культурного андеграунда Санкт-Петербурга, Нового Андеграунда. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и жестко-социальными текстами - панк-рок для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится посмотреть правде в глаза. Группа станет одним из хэдлайнеров второго дня фестиваля.

Создатель автор песен группы ЭлектропартиZаны - культовый петербургский музыкант Вадим Курылёв.

Добавим, что гала-концерт «Доброго рока» состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

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