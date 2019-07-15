Культура

Народный рок-н-ролл и индастриал-металл: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Продолжаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

«КЛИЕNТ»

группа «КЛИЕNТ» состоит в рядах рижского и латвийского андерграунда с прошлого тысячелетия – с 1995 года. Команда успешно бороздит просторы фестивалей, конкурсов и байкерских слётов в городах и весях бывшей той самой страны.

Группа отличается сильными текстами и продуманными аранжировками, их музыка «качает», а зрители не остаются равнодушными к искренней подаче. Участники группы «КЛИЕNТ» также принимают участие в различных творческих проектах.

Серьезная фестивальная карта, многочисленные выезды в ближнее зарубежье - Россию, Беларусь и другие страны говорят о том, что культурные нити, пронизывающие территорию бывшего СССР будут сильны ещё как минимум несколько поколений.

ФОЛЬК MIX

Народное творчество всегда было базой для развития русского профессионального искусства, но к сожалению в современном мире это творчество не имеет большой популярности. Именно этот факт собрал талантливых людей в коллектив народного рок-н-ролла ФОЛЬК MIX. Первое выступление состоялось не так давно, в ноябре 2018 года.

Задача коллектива - доказать современному обществу, что на народных инструментах и народными голосами можно играть и петь любую музыку. В репертуаре коллектива оригинальные обработки известных песен, интересные жанровые сочетания джаза, рок-н-ролла и народного творчества.

Идейным вдохновителем и автором аранжировок является Станислав Рыжиков. Все песни добрые и позитивные, как и сами артисты.

И кстати, коллектив будет открывать первый день фестиваля. Главное - не пропустить!

«ГефесТ»

Хэви-метал группа ГефесТ образовалась в городе Псков и начала концертную деятельность в 2013 году сначала во Пскове и соседних регионах (Великие Луки, Тверь), а затем перенесла свою деятельность и в Санкт-Петербург, в связи с переездом в северную столицу ее фронтмена – Сергея Моржова. Группа переехала, но песни ее все еще можно услышать на волнах Радио «Маяк-Псков».

За плечами ГефесТа как сольные, так и совместные с другими командами выступления в клубах и на рок-фестивалях. Как отмечают участники группы, самыми запоминающимися концертами в их жизни были те, где им довелось за кулисами пообщаться с такими кумирами-вдохновителями как МАСТЕР, Андрей «КняZz» Князев, Вольная Стая, Strike, ANCKORA, NAKKA, тиТан и т. д. Также всегда интересно наблюдать за удивлением публики, внимание которой привлекает сценический образ группы – фартуки кузнецов на обнаженном торсе и расписанный рунами кузнечный молот.

Команда играет и пишет хэви-метал, экспериментируя с вкраплениями в песнях смежных музыкальных направлений (треш, индастриал и др.)

Музыку и слова ребята стараются писать сообща, но все же роль главного композитора досталась фронтмену Сергею Моржову, а нишу основного поэта занял ударник Максим Григорьев, музыкальным критиком команды является басист Алексей Семенов.

«Аваллон»

Питерская команда Аваллон сумела обратить на себя внимание в первую очередь благодаря своей оригинальности и композиторской находчивости. Это традиционный рок, чьи корни напрямую уходят в почву питерской сцены, скомбинированный с аккуратными фолковыми и симфоническими элементами, а также лирикой, основанной на мифологической и фэнтези-тематике.

«Аваллон» идет собственной стезей, не связывая себя чересчур строгими узами, и точно такого же ждет и от своих слушателей.

Добавим, что гала-концерт «Доброго рока» состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

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