Культура

Пустошкинскому районному центру культуры поручили составить заявку на получение сценического оборудования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Пустошкинский район осмотрел помещения районного центра культуры. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, 20 июля объект культуры также посетили председатель областного комитета по спорту Иван Штылин, депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Глава региона осмотрел помещения, которые ранее были приведены в порядок. Поэтапный ремонт начался в 2016 году, когда были отремонтированы фойе, входная группа, часть внутренних учебных помещений, заменена электропроводка. В прошлом году был отремонтирован зал, а в этом будут заменены кресла в зале.

Вместе с тем руководитель учреждения культуры обратила внимание, что сцена актового зала также требует ремонта. Михаил Ведерников принял решение, что в этом году ремонт сцены будет проведен. Кроме того, он поручил составить заявку в программу Министерства культуры РФ по вопросу получения сценического оборудования для районного центра культуры.

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Пустошкинский район Губернатор проконтролировал подготовку к новому учебному году в Пустошкинской сельской школе и выразил готовность оказать поддержку в обустройстве зон для отдыха и спорта, в приобретении спортивного инвентаря. Михаил Ведерников осмотрел стадион в Пустошке и принял решение подготовить проект по реконструкции стадиона. По итогам рабочей поездки Губернатор также поручил отремонтировать кровлю зала для бокса в Пустошке.