Культура

На следующей неделе «Учености плоды» будут пожинать в Бугрово

Всех, кто планирует побывать в ближайшее время в Государственном Пушкинском Заповеднике, просят учесть, что со среды, 25 июля, и до 7 августа для посетителей будут закрыты музей «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница» в Бугрово. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в эти дни здесь будут идти съемки фильма «Учености плоды».

Сейчас съемки идут на территории мемориальной усадьбы «Михайловское», поэтому сегодня и завтра здесь закрыт для посещений «Домик няни», который служит съемочной группе, в частности, «домом Антонова» (героя, прототипом которого стал печально известный Кузьма Афанасьев, назначенный гитлеровцами на должность директора музея и составивший опись музейных ценностей, вывезенных фашистами из Михайловского).



На фото: настоятель церкви Казанской Божией Матери отец Михаил служит на съемочной площадке в Михайловском молебен на начало доброго дела. Фото со страницы храма в социальной сети.

Напомним, что в будущей картине речь пойдет о событиях, которые происходили в Михайловском в годы Великой Отечественной. Эта работа известного режиссера Игоря Угольникова - совместный проект киностудии «Ленфильм», студии «Военфильм», CornerWork. Активную поддержку этой работе намерена оказать администрация Псковской области.