Культура

Арт-шансон и ироничный эпатаж: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Продолжаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

Kefir

На сегодняшний день группа Kefir - один из самых ярких и амбициозных молодых коллектив Санкт-Петербурга. Музыка группы совмещает в себе всё лучшее, что есть в панк-роке. В текстах представлена сатира на устои современного общества и архаичные взгляды отдельных его представителей, отражаются современные реалии, поднимается вопрос о свободе мысли и слова, раскрываются темы любви и отношений. Каждый концерт группы - это эмоциональный взрыв, катарсис, безграничная энергия!

«Собачье сердце»

«Собачье сердце» - один из немногих, на данный момент, коллективов, который не гонится за модными форматами. Каждое их выступление - это залп эмоций и адреналина. Искренность, честность, протест, любовь и боль, пропитанные панк-роком и свободой. На одном дыхание, в едином порыве, в унисон со слушателями - именно так бьётся «Собачье Сердце».

«Наитие»

Группа «Наитие» – питерский коллектив, уже успевший заявить о себе и завоевать любовь слушателей не только в родном городе. «Наитие» – это размеренные философские размышления на вечные темы, насыщенная лирика, вдохновлённая русской литературной традицией, тонкий юмор и интеллектуальность. Стиль музыки сложно уместить в какие-либо рамки: Наитие совмещает ритмы фанка и ска, хип-хопа, регги и твиста, на которые накладывается переливчатое звучание аккордеона и медных духовых. Длинные десятиминутные трип-хоп треки соседствуют с эстрадными куплетами и сменяются жёсткими композициями в лучших традициях сибирского панка – и всё это пронизано любовью к Петербургу и русской классической литературе. Сами музыканты свой стиль шутливо называют «арт-шансон»: отсылка к художественной образности арт-рока и классическому жанру французского кабаре.

«Наитие» – это сущность современной русской интеллигенции большого города, интеллектуалы-романтики, преданные любимому делу. Это бальзам на душу для всех, кто устал от третьесортного штампованного искусства, политической демагогии и утомляюще быстрого ритма жизни; для тех, кто изголодался по музыке, требующей раздумий.

Музыканты регулярно участвуют в фестивалях. Тем не менее, формат выступлений группы всё же более камерный: её концерты идеально подходят для осенних (весенних, летних, зимних) петербургских вечеров, когда душа требует культурного обогащения после душной офисной пятидневки, а уши требуют качественного звука.

«Скворцы Степанова»

«Скворцы Степанова» - одни из хедлайнеров первого дня фестиваля «Добрый рок». Это группа, которая с лёгкостью меняется, но при этом всегда верит в то, что делает. Их безумие заражает, а песням хором вторят стадионы, за две минуты они способны поставить на уши любого зрителя, вне зависимости от того в какой стране происходит шоу, ведь зритель на концертах Скворцов полноценный участник!

Песни Скворцов просты, ироничны и остроумны, недаром их называют «Королями сарказма». Скворцы задействуют все рецепторы зрителя, не переставая удивлять эпатажными сценическими образами, make-upом и перформансами. Поют в Скворцах все - каждый музыкант за время выступления то солирует, то подпевает, есть даже номера а-капелла, а такого количества интерактива вы не увидите ни на одном концерте в мире. Скворцы Степанова всегда в движении.

Скворцы Степанова – любят фестивалить, причем не только по России, так же легко они покоряют и Европу. Зачастую не понимая смысла русскоязычных текстов, жители других стран воспринимают музыку на уровне энергетики и эмоций.

Амбициозные, самоироничные, эпатажные, талантливые - именно таким артистам покоряются сердца зрителей!

Добавим, что гала-концерт «Доброго рока» состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

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