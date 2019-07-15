Культура

Рок-карнавал и музыкотерапия: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Продолжаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

«Площадь Восстания»

«Площадь Восстания» - одни из хедлайнеров первого дня фестиваля, вечно молодая петербургская рок-группа с 10-летней историей.

В музыке коллектива есть всё – от провокационного панк-рока до моднейшей электроники. Каждый концерт ПВ, будь то многотысячный фестиваль или ламповый квартирник – концептуальное шоу с театральными, световыми и видео перформансами, но главное, конечно, атмосфера – искренняя, светлая, чисто петербургская…

«Площадь Восстания» - постоянный участник крупнейших музыкальных фестивалей России: НАШЕСТВИЕ, Доброфест, Окна Открой, ЖИВОЙ!, АЛЫЕ ПАРУСА и др. В 2019 году группа представила публике четвертый студийный альбом и с успехом презентовала его яркими шоу в двух столицах.

«КОРА»

КОРА - петербургская ska-punk группа. Стиль команды можно условно определить как добрый и позитивный рок со стёбными текстами песен. Музыка коллектива заряжена лечебными свойствами: все больше и больше людей излечивается благодаря композициям ребят от тяжелых недугов и депрессии, прослушивая ее. На сеансах музыкотерапии у людей учащается пульс и поднимается настроение. Основная задача группы - нести позитив слушателям, смотреть со сцены на улыбки зрителей, дарить заряд положительных эмоций. В общем, идти по жизни с песней!

Merry-Go-Round

Merry-Go-Round - это рок-карнавал с женским вокалом и искренним безумием в глазах. Карусель музыки, эмоций и чудаковатых танцев. Взрывная, как попкорн, аппетитная, как сладкая вата и головокружительная, как поездка на чертовом колесе.

«Онелет»

Писать о них, как о чем то обыденном, ограниченном какими либо рамками, сложно. Это «Огнелет» - и в этом вся их суть. Если вы по какой-то неизвестной причине не знаете их - ближе к сцене 28 июля в 17.00!

«Огнелет» - это социально-психологическая сатира, ярость, черный юмор, человеческая трагедия, самоирония и двусмысленные шутки. А еще это жизнеутверждающий настрой и что-то несусветное.

Добавим, что гала-концерт «Доброго рока» состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

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