Женский вокал и псковский фолк-панк: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019»

В течение двух дней - 27 и 28 июля - в Пскове будет проходить гала-концерт VII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». В мероприятии примут участие более 25 коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Продолжаем знакомиться с группами, которые выступят для псковичей и гостей города.

«7 Отличий»

«7 Отличий» – это молодой, амбициозный проект, играющий музыку в формате поп-рока с элементами регги, панка, блюза и фанка. Ребята называют свое направление позитивным роком, не идут на поводу у модных тенденций и «рубают рок без правил».

Коллектив создает музыку, в которой можно услышать отголоски различных эпох и направлений отечественной и западной рок-музыки. В своих текстах группа «7 Отличий» пытается передать свое отношение к жизни, творчеству, любви.

Все это сочетается с мощным мелодичным женским вокалом и позитивной энергетикой, которую дарит группа на своих концертах.

БеZ Б

Стиль поп-панк. Если со словом «панк» можно соотнести слово «милый», то БеZ Б - это милый панк. Представим гр. «Иванушки Инт» и положим их на припанкованную музыку. У ребят отсутствует панковский пафос, для них это скорее игра, чем философия. Группа выступала на одной сцене вместе с SUM 41 (CANADA), Billy Talent(CANADA),Vanila Sky (It), Catch22 (USA), The Glamour Manifesto (It),The Electric Diorama(It), NOIZE MC,Валентин Стрыкало Jane Air, ВИРУС, КИРПИЧИ, ТАРАКАНЫ, КАЧ, Animal ДжаZ, Приключения Электроников, РАДИО ЧАЧА, ORIGAMI, TOP DISPLAY, Катя Самбука, Елена Беркова, Стас Барецкий, Красная Плесень,НЕРВЫ, Simple Plan (CANADA).

9G-band

Питерская банда 9G-band, провозгласившая свободу, мир и любовь как форму общения со слушателем, и посыл человечеству. У группы внушительный фан-клуб и хороший послужной список: совместные концерты с Пилотом и Йоршом, участие в отечественных фестивалях. А ещё они также занимаются благотворительностью. 9G играет для тех, кто творит благо и делает это с душой.

«Капитан Смоллетт»

«Капитан Смоллетт» - коллектив, закрывающий гала-концерт VII сезона Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок», и хедлайнер второго дня фестиваля.

Это одна из лучших фолк-панк-групп Северо-Запада, состоящая из четверых бравых парней, высекающих на своих выступлениях такую энергетику, что даже самый искушённый слушатель и зритель не останется в стороне. На данный момент у ребят записан один полноценный альбом и множество синглов, они дали больше сотни концертов на различных площадках страны и ближнего зарубежья. Постоянные участники крупных рок-фестивалей страны, они выступали с такими известными иконами фолк-панка, как The Rumjacks(Австралия), Paddy and the Rat's (Венгрия), Sir Reg (Швеция).

Добавим, что гала-концерт «Доброго рока» состоится у Троицкого моста (Красная Площадь). В настоящее время объявлен сбор заявок на участие в мероприятии не только музыкантов, но также волонтеров, фото- и видеографов, мастеров ручной работы, социальных предпринимателей.

