Культура

Уникальные документы из библиотеки Генштаба представят на выставке в псковском музее

Выставка «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» пройдет 26 июля в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (г. Псков, ул. Некрасова, 7).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре, на выставке будут представлены более 80 уникальных исторических изданий, посвященных роли города Пскова и Псковской земли в военной истории Отечества. Планируется экспонирование уникальных исторических военных документов из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В город Псков будут привезены уникальные издания: «Атлас Российской Империи» (1792 года выпуска) и «Устав Петра Первого» (7-е издание, 1791 года выпуска). Состоится презентация специально выпущенного к мероприятию научного журнала, посвященного Псковско-Островской наступательной операции.

Знакомить с обзором экспонатов посетителей выставки будет доктор исторических наук Андрей Михайлов.

Отметим, что экспозиция «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» будет представлена зрителям в этом году впервые.

Организатором выставки выступает Федеральное казенное учреждение «Информационный историко-научный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации».